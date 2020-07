Taxação de 3% sobre a fortuna de bilionários daria R$ 36 bilhões para combate à pandemia da Covid-19 no Brasil

Revista Forum - Uma taxação de 3% sobre a fortuna de 206 contribuintes que têm patrimônio acima de R$ 1 bilhão no Brasil resultaria em um reforço de R$ 36 bilhões nos cofres públicos para o combate ao coronavírus e para o país sair da crise econômico aprofundada pelo coronavírus. As contas foram apresentadas pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO), autor de um projeto de lei apresentado no mês de março – com urgência requerida nos últimos dias – que prega determina empréstimo compulsório sobre grandes fortunas.

“Somos 210 milhões de habitantes, a maioria com renda de até 2 salários mínimos. E um grupo de 206 pessoas detêm juntas R$ 1,2 trilhão. Muito tem se falado do esforço que a sociedade precisa fazer na luta contra a crise, mas, até o momento, só foram propostos cortes nos salários dos trabalhadores. Um corte de apenas 3% na fortuna desses bilionários não os tornará pobres, muito menos os colocará em crise financeira nem reduzirá seu padrão de vida”, afirma Elias Vaz.

