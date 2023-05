Taxação de apostas online está na Casa Civil, diz Haddad

Segundo o ministro, portais de apostas não operam no Brasil nem prestam contas às autoridades edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (5) que a proposta de taxar sites de apostas está em enálise na Casa Civil. Segundo o membro do governo Lula, quando o presidente retornar de visita oficial do Reino Unido o texto estará ajustado.

“Já está na Casa Civil e acredito que na volta do presidente já deve estar ajustado”, disse Haddad em entrevista à rádio CBN. “Esses portais não estão nem no Brasil e estão surfando a onda da internet sem prestar contas para as autoridades brasileiras”, criticou.

Haddad disse ainda que as práticas propostas "estão sendo consensuadas pelos países desenvolvidos”. “A uniformidade acaba fazendo com que a empresa cumpra as regras dos países", explicou.

