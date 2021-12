TCU adia análise da privatização da Eletrobras, frustrando Guedes e Bolsonaro

Bolsonaro e Guedes esperavam conseguir privatizar a estatal ainda neste ano, mas o plano está ameaçado pelo adiamento do TCU edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou a análise da privatização da Eletrobras, que aconteceria nesta quarta-feira (8).

O assunto foi retirado da pauta do tribunal pelo relator, ministro Aroldo Cedraz, que não encaminhou seu voto para os colegas.

Ainda não há nova data para a análise, mas ministros da corte disseram ao jornal O Globo que o tema deve voltar à pauta na semana que vem.

O adiamento frustra os planos de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, que esperavam privatizar a estatal ainda em 2021.

O governo tem até maio de 2022 para finalizar o processo, visto que após essa data, na visão do próprio Executivo, ficaria difícil avançar no projeto por causa dos prazos legais e da proximidade com o período eleitoral.

