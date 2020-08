TCU estima R$ 42 bilhões em pagamentos indevidos no auxílio emergencial

247 - Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) calculou que podem chegar ao valor de R$ 42,1 bilhões os pagamentos indevidos do auxílio emergencial, segundo reportagem do jornal O Globo, que informa que o relatório deve ser votado nesta quarta-feira, 26, pelo plenário do tribunal.

Dentre o valor anunciado, R$ 23,7 bilhões seriam referentes a 6,4 milhões de beneficiários e os outros R$ 18,4 bilhões a mães solteiras que foram indevidamente cadastradas como chefes de domicílio - o que garante receber, ao invés dos R$ 600 mensais, R$ 1,2 mil.

O órgão judicial ainda critica a forma como o governo de Jair Bolsonaro prorrogou as parcelas de julho e agosto e afirma que o governo, por meio do Ministério da Cidadania, não está fazendo auditoria para ver se todos os beneficiários ainda se encaixam nos requisitos do programa, ressaltando que mais de 2 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho formal durante a pandemia.

