Tebet defende plano orçamentário de 2024 em resposta ao TCU

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (18) que o Tribunal de Contas da União (TCU) é um órgão para controle prévio, trabalhando em conjunto com o governo federal na análise teórica sobre a questão fiscal.

Ela respondia a um relatório do TCU que analisou o orçamento de 2024, apontando um possível déficit primário de até R$ 55,3 bilhões, e pondo em dúvida a capacidade arrecadatória do governo. O tribunal referia-se a projetos como a taxação de offshores e fundos dos super ricos, subvenções econômicas e juros sobre capital próprio (JCP).

continua após o anúncio

O documento, aprovado na quarta-feira (17) pelos ministros da Corte, diz que a receita primária federal líquida está muito acima do que foi observado nos anos recentes, indicando estar superestimada.

Em resposta, Tebet também afirmou que o orçamento é "plausível" e está pronto para ser executado, considerando as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

continua após o anúncio

“O Ministério do Planejamento e Orçamento recebe do Ministério da Fazenda as receitas previstas. Nós checamos, entendemos que era razoável aquilo que foi apresentado e constou no orçamento. Então agora é hora, esse ano, de executar o orçamento à luz da estimativa que fizemos do crescimento do país e, obviamente, consequentemente, do crescimento da receita. O Ministério do Orçamento checou uma a uma das receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e vimos que era plausível e, portanto, colocamos no orçamento”, disse a ministra a jornalistas no Palácio do Planalto. (Com informações da CNN Brasil).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: