Tebet diz que governo espera "gesto positivo" do Banco Central e pressiona por redução dos juros

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, voltou a afirmar, nesta quinta-feira (2), que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está cumprindo o dever de casa e que o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto no passado permite que o Banco Central “faça um gesto positivo” no sentido de reduzir a taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano. Na quarta-feira (1), Tebet já havia afirmado que o governo está fazendo um "esforço concentrado" para mostrar para o Banco Central que é possível reduzir os juros no Brasil.

"É um somatório para mostrar que estamos fazendo dever de casa com o PIB, apesar de ser do ano passado, se mostrou positivo a ponto de podermos estar num diálogo com o Banco Central e com o Copom [Comitê de Política Monetária], mostrando que a inflação não é por demanda, tivemos crescimento acima das expectativas e estamos fazendo o dever de casa",disse Tebet, de acordo com a Folha de S. Paulo.

"Consequentemente é possível um gesto, não queremos nenhuma generosidade, mas um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom", completou em seguida.

Apesar do crescimento da economia no ano passado, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o recorte do quarto trimestre aponta uma retração de 0,2% em relação ao trimestre anterior, sinalizando um cenário de desaceleração econômica.

