Tebet diz que novo marco fiscal pode ser apresentado na sexta-feira

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira (29) que o novo marco fiscal pode ser apresentado oficialmente já na sexta-feira (31).

“A ministra Esther [Dweck] teve que se ausentar [do evento]. Vocês sabem que hoje estamos discutindo o arcabouço fiscal. Nossa equipe do ministério do Planejamento ficou ontem no ministério da Fazenda até às 21h30. Hoje é o dia da apresentação ao presidente Lula e acredito que até sexta possa ser anunciado”, disse Tebet, durante a cerimônia de entrega do XII Prêmio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF), conforme a CNN Brasil.

O presidente Lula aprovou, após reunião com lideranças do PT no Congresso e a equipe do ministério da Fazenda, o novo marco fiscal, que substitui o teto de gastos, implantado após o golpe de 2016.

Na manhã da quinta-feira (30), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e líderes da Casa Alta irão se familiarizar com o conteúdo da proposta.

