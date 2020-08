Tecnisa recebe, “de forma inesperada”, proposta para combinação de negócios com a Gafisa

Infomoney - A Tecnisa (TCSA3) comunicou ao mercado na manhã desta quarta-feira (19) que recebeu na véspera, de forma inesperada, uma proposta do Bergamo Fundo para combinação de negócios com a Gafisa (GFSA3). Com isso, os ativos TCSA3 abriram em alta de até 7%: às 10h26 (horário de Brasília), os papéis subiam 6,98%, a R$ 11,95. Contudo, no final da manhã, os papéis amenizaram os ganhos e, às 11h29, tinham queda de 0,81%, a R$ 11,09.

A proposta não solicitada não contempla a estrutura da operação, os fundamentos econômico-financeiros ou a relação de substituição entre as ações da Tecnisa e da Gafisa na entidade que consolidará os negócios, no caso de estrutura envolvendo incorporação ou incorporação de ações, ou o preço a ser pago em eventual oferta pública voluntária de aquisição de ações, informou a companhia.

Segundo o documento enviado, a “definição dos procedimentos aplicáveis ficará a cargo das negociações entre as administrações de ambas as sociedades”.

Além da proposta não solicitada, o Bergamo Fundo também requereu a convocação da assembleia geral extraordinária para deliberar a respeito da: (i) alteração do estatuto da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários (poison pill) que coíbem a aquisição de participação relevante na empresa; (i.b) aumentar o capital autorizado para 200 milhões de ações ordinárias; e (i.c) criação de um Comitê de Boas Práticas Corporativas; (ii) votação de nova chapa de membros do Conselho de Administração; (iii) instalação e indicação de membros do Conselho Fiscal; (iv) aumento de capital, no montante de R$ 500 milhões, outorgando ao Conselho de Administração os poderes para definir todos os critérios e parâmetros desta emissão, e também a contratação de avaliadores, instituição financeira coordenadora e todas as contratações que sejam necessárias; e (v) analisar proposta para uma potencial integração do negócio da Tecnisa com o da Gafisa.

A Gafisa é titular integral das cotas do Bergamo Fundo, que detém 3,1% do capital social da Tecnisa.

“O Conselho de Administração da companhia irá se reunir, em caráter extraordinário, para avaliar, de forma detalhada, a proposta não solicitada e o pedido de convocação”, informou a companhia.

