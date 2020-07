Teles se movimentam: Claro, TIM e Vivo querem comprar a Oi e fatiar a empresa em pedaços

A Claro divulgou decisão de proposta conjunta com a TIM e a Vivo para comprar a operação móvel da Oi, avaliada entre R$15 bilhões e R$20 bilhões. A intenção das interessadas é fatiar a Oi por regiões edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que “o mercado já especulava desde o ano passado que a companhia controlada pela mexicana América Móvil, dona ainda da Net e Embratel, estava interessada na Oi. Semana passada, Daniel Hajj, presidente da operadora disse, durante teleconferência com analistas, que tinha interesse na tele carioca.”

A matéria ainda lembra que “a Oi está em processo de recuperação judicial e fará no mês que vem uma assembleia geral de credores para aprovar uma nova versão do seu plano, que prevê a venda de diversos ativos, como a parte móvel. O novo, plano, porém, tem criado um impasse entre bancos e fundos de investimentos.”

