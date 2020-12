'Ter inflação é melhor que ter desabastecimento", diz Bolsonaro sobre alta inflacionária

Após a inflação de novembro chegar a 0,89%, a maior em cinco anos. e acumular uma alta de 3,13% e, em 12 meses, Jair Bolsonaro afirmou que "é melhor, ou menos ruim, ter uma inflação do que ter desabastecimento” edit

Lisandra Paraguassu, Reuters - Constantemente cobrado por seus apoiadores nas redes sociais pelo aumento no preço dos alimentos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que é melhor para o país um pouco de inflação que o desabastecimento.

“Tivemos um aumento anormal de alguns produtos. Soja, arroz. Agora, é melhor, ou menos ruim, ter uma inflação do que ter desabastecimento”, disse Bolsonaro durante evento em Porto Alegre.

No mês de novembro, a inflação medida pelo IPCA chegou a 0,89%, a maior em cinco anos. No ano, a inflação acumula alta de 3,13% e, em 12 meses, de 4,31% - acima do centro da meta definida pelo governo para 2020, que é de 4%.

Para os alimentos, no entanto, a inflação é bem maior. Apenas em novembro, a alta foi de 2,54%. No acumulado de janeiro a novembro, alcançou 12,14%, a maior desde 2002.

As cobranças a Bolsonaro nas redes sociais, especialmente no Facebook, pela alta dos alimentos tem sido constante. Em uma das mais recentes, na quarta-feira, Bolsonaro anunciou a decisão do governo de zerar o imposto de importação de revólveres e pistolas, e recebeu diversos comentários e críticas sobre a inflação dos alimentos.

Em um dos comentários, respondeu que o governo também tinha reduzido o imposto de importação de vários produtos e medicamentos, incluindo milho, soja e arroz.

