Tereza Campello: se auxílio emergencial não for renovado, viveremos o caos

A ex-ministra Tereza Campello fez um alerta que o Brasil já se encontra “nos patamares de 2002 em termos de níveis de pobreza”, reflexo da grave crise econômica agravada pelo cenário pandêmico. “Se o auxílio não for renovado, viveremos um caos”, apontou. Assista edit

247 - A economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello, em participação no programa “Pauta Brasil, exibido na TV 247, fez um grave alerta sobre a situação socioeconômica da população brasileira e que “se auxílio emergencial não for renovado viveremos o caos”.

“O Brasil já vinha com taxa alta de desemprego, cerca de 38 milhões de brasileiros queriam estar trabalhando, entre 20 e 30% da população em situação de desemprego e que vão acabar, com o fim do Auxílio Emergencial, indo para a rua tentar sobreviver”, disse e economista.

Campello ainda apontou que o Brasil voltou para patamares de 2002 em termos de níveis de pobreza . “Custa muito mais não continuar [com o auxílio]. Temos que construir um caminho para a justiça tributária, para que os muitos ricos e os que ganharam, inclusive com a crise da Covid-19, nos ajudem a sair do buraco que o país entrou'.

