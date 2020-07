Tereza Cruvinel: elite brasileira precisa criar vergonha e aceitar pagar mais impostos

A jornalista Tereza Cruvinel projetou que a CPMF acabará sendo aprovada, mas que não poder ser “às custas de taxar ainda mais a classe média”. “É preciso taxar os dividendos, o rendimento do trabalho é muito mais tributado do que o rendimento do capital no Brasil”, explicou edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em análise na TV 247 nesta segunda-feira (20), projetou que a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) acabará sendo aprovada, mas que não pode ser “às custas de taxar ainda mais a classe média”. “É preciso taxar os dividendos, o lucro que acionistas e donos de empresas põe no bolso que não são tributados e eles embolsam bilhões. Isso é um absurdo”, explicou.

Segundo Tereza, a classe média sofre descontos no contracheque sobre qualquer ganho” e que, “agora, Paulo Guedes quer cortar também o abatimento com educação e saúde no Imposto de Renda”.

A jornalista também destacou em sua análise que, por conta da não taxação de impostos dos mais ricos, a “classe média sustenta o país”. “Os muito pobres, que ganham até R$ 28,500 anuais estão isento do Imposto de Renda. A partir disso, desde a classe média mais baixa e até a mais alta possuem tributações”.

“O rendimento do trabalho é muito mais tributado do que o rendimento do capital. Isso é uma inversão completa”, acrescentou a jornalista.

Ela afirmou, ainda, que até nos EUA, símbolo do capitalismo, “o sistema tributário é mais justo”.

As articulações de Paulo Guedes com os parlamentares de direita reunidos no chamado centrão visam a obter apoio político para criar a nova CPMF. Segundo o líder do PP Arthur Lira (AL), é possível discutir o imposto com alíquota baixa para financiar o programa Renda Brasil.

Este é um dos argumentos usados por Paulo Guedes e seus aliados para tornar palatável a criação do imposto. Dizer que tem finalidade de financiar um programa social é a forma que o ministro está encontrando para diminuir a aversão de congressistas à CPMF.

