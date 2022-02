Tesla, de Elon Musk, vai pagar US$ 0 em impostos nos Estados Unidos em 2021

A empresa registrou lucro líquido de US$ 5,5 bilhões no ano passado edit

247 - A empresa Tesla, de Elon Musk, não pagará imposto algum referente ao ano de 2021, mesmo tendo registrado lucro líquido de US$ 5,5 bilhões e lucro ajustado de US$ 7,6 bilhões. Musk pagará US$ 11 bilhões em impostos federais. Uma reportagem da CNN destacou ser "uma prática comum para empresas que perdem dinheiro: as perdas resultam em uma futura redução de impostos".

A Tesla disse que suas operações nos Estados Unidos perderam US$ 130 milhões no ano passado em uma base antes do pagamento de impostos. A empresa afirmou que todos os seus lucros brutos (mais de US$ 6 bilhões) vieram de operações no exterior, apesar de que 45% de sua receita tenha vindo de vendas nos EUA.

A Tesla apontou que a sua conta de impostos estrangeiros chegou a US$ 839 milhões e, de acordo com a CNN, a conta de impostos estaduais da empresa foi de apenas US$ 9 milhões. A de impostos federais era zero.

"Isso desafia o senso comum, mas não desafia o código tributário dos EUA", disse Martin Sullivan, economista-chefe da Tax Analysts, editora tributária sem fins lucrativos e especialista em práticas tributárias corporativas dos EUA.

