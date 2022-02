Tesouro dos EUA proíbe operações com BC, Fundo de Riqueza e Ministério das Finanças da Rússia

Assim, os EUA tentam cortar o acesso da Rússia não apenas a dólares, mas a todas as moedas "essenciais para a [operação russa na Ucrânia]" edit

Sputnik - Tesouro dos EUA proibiu transações com o Banco Central da Rússia, impondo sanções às principais fontes de riqueza russas.

De acordo com a instituição estadunidense, as medidas visam "impedir os norte-americanos de se envolverem em quaisquer transações abrangendo o Banco Central da Rússia, seu Fundo Nacional de Riqueza ou o Ministério das Finanças".

Sendo assim, os Estados Unidos estão tentando cortar o acesso da Rússia não apenas a dólares, mas a todas as moedas vitais, "essenciais para a [operação russa na Ucrânia]", disse um alto funcionário do governo dos EUA na segunda-feira (28).

Washington também sancionou Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, como parte de seu pacote de sanções sobre a operação militar especial de Moscou na Ucrânia, de acordo com um alto funcionário do governo dos EUA.

