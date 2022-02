Tesouro suspende contratação de crédito rural subsidiado após alta da Selic

A suspensão ocorre após aumentos em sequência da taxa básica Selic, que elevaram os gastos do governo com a equalização dos juros nas operações de financiamento edit

Reuters - A Secretaria do Tesouro Nacional suspendeu temporariamente as contratações de crédito rural nas linhas subsidiadas do Plano Safra 2021/22, com a alta da taxa Selic colaborando para esgotar os recursos, informou nesta segunda-feira o Ministério da Economia.

A medida valerá a partir desta segunda-feira e deve se estender até o fim de fevereiro, disse o jornal Valor Econômico, que publicou mais cedo a informação.

"O governo entende a importância dessa questão e está trabalhando na busca pela sua solução", disse o ministério, por meio de sua assessoria de imprensa, após confirmar a notícia.

A suspensão temporária das contratações de crédito rural nas linhas subsidiadas ocorre após aumentos em sequência da taxa básica Selic, que elevaram os gastos do governo com a equalização dos juros nas operações de financiamento.

Isso fez com que os recursos para crédito subsidiado se esgotassem mais cedo que o previsto.

Segundo ofício do Ministério da Economia citado pelo jornal, o dinheiro alocado no orçamento deste ano tornou-se insuficiente para a subvenção, em meio à forte demanda por crédito rural.

Os produtores rurais brasileiros contrataram cerca de 160 bilhões de reais em crédito de julho a dezembro de 2021, alta de 30% na comparação anual, considerando todas as operações envolvidas no Plano Safra.

