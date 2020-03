Trabalhador em refinaria testa positivo para coronavírus, mas Petrobrás mantém grande número de funcionários

247 - Um trabalhador da Refinaria Landulpho Alves-Mataripe (RLAM), localizada no município de São Francisco do Conde, na Bahia, foi diagnosticado com Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, informa o Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Ele havia retornado de férias e trabalhou no 18º andar do edifício Torre Pituba entre os dias 9 e 13 de março.

Para a entidade, o teste positivo do funcionário "expôs a falta de transparência da atual gestão da estatal, que vem escondendo dos seus funcionários informações importantes". No portal da empresa, há registrados dois casos positivos de coronavírus entre seus funcionários, lotados no Rio de Janeiro, admitindo que no total há 4 casos, mas não diz onde são os outros dois.

"Essa falta de transparência está levando insegurança e pânico aos trabalhadores diretos e terceirizados. Soma-se a isso a falta de ações eficazes para proteger os funcionários do coronavírus", denunciam os sindicalistas, que afirmam ainda que a estatal tem mantido um grande número de funcionários nas unidades, mesmo diante do alto risco que correm. Leia aqui a íntegra.