Trabalhadores de Furnas querem evitar contágio e reivindicam mudança na escala de turnos

247 - A Intersindical Furnas CUT e a União Intersindical divulgaram nota em defesa da segurança dos trabalhadores de Furnas contra o contágio da Covid-19. Eles reivindicam uma mudança na escala de turnos que os deixe menos expostos ao trânsito e aumente o risco de infecção.

A proposta apresentada pela Intersindical e União Intersindical foi resultado de reuniões dos trabalhadores da Operação e da Manutenção, que se ofereceram para contribuir com a diminuição dos riscos de contágio para preservar a operação do Sistema Elétrico.

Para isso, reivindicam a diminuição da troca de turnos, aplicando a proposta dos operadores de 24 horas de trabalho. Ela atende a recomendação da OMS e reduziria o contato entre os operadores nas trocas diárias, ao mesmo tempo atendendo às necessidades da sociedade.

“Não queremos acreditar que a decisão da empresa busca alinhamento com as sandices cometidas pelo atual ocupante da cadeira da presidência da República que, na contramão da opinião de cientistas e profissionais de saúde de todo o mundo, que determinam o isolamento social como a melhor forma de prevenir a expansão do Coronavírus, quer a reabertura do comércio, escolas e outros setores com grande concentração de pessoas.

A proposta apresentada pela empresa não atende à reivindicação de diminuição da troca de turnos”, diz o documento, citando o exemplo de Singapura, que conseguiu reduzir o contágio com medidas desse tipo.