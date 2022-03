Transportadoras devem reajustar frete rodoviário após alta do diesel

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O aumento de cerca de 25% do preço do diesel promovido pela Petrobras fará com que transportadoras tenham que reajustar o frete rodoviário em mais 8,75%, no mínimo, indicou nesta quinta-feira a NTC&Logística.

Em nota, a associação que representa empresários do transporte de cargas afirmou que o novo fator deve ser aplicado emergencialmente nos fretes, já pressionados pelos aumentos recentes dos custos do transporte.

Um levantamento realizado pela NTC&Logística no mês passado mostrou que o valor do frete estava defasado em cerca de 13,3%, em meio à alta de custos.

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que elevará os preços do diesel em cerca de 25% nas refinarias, enquanto os valores da gasolina deverão subir quase 19%, na esteira da alta nas cotações do petróleo no mercado internacional, na esteira da guerra na Ucrânia.

A NTC&Logística reiterou a importância de transportadores negociarem a inclusão de gatilhos para os aumentos do diesel em contratos antigos e novos.

"Esta é a única solução para o problema trazido pelos constantes aumentos no preço do diesel e para os altos índices de reajuste que vêm ocorrendo".

(Por Letícia Fucuchima)

