Três dos maiores gestores brasileiros acreditam que meta de inflação é ‘inalcançável’ neste ano

247 - Em um painel durante o evento CEO Conference, do BTG Pactual realizado nesta quarta-feira (15), três dos gestores mais bem-sucedidos da indústria de fundos do país defenderam que o debate sobre uma mudança na meta de inflação é válido, no entanto, André Jakurski (JGP), Luis Stuhlberger (Verde Asset) e Rogério Xavier (SPX) afirmaram que é preciso um questionamento sobre o patamar definido para a inflação e que a meta para este ano é "inalcançável". As informações são da Bloomberg.

Xavier, sócio fundador da SPX, foi o mais enfático ao dizer que a meta de inflação está errada e que deveria ser reavaliada no encontro do Conselho Monetário Nacional (CMN) desta quinta-feira (16). Possibilidade que já foi descartada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Por que os economistas são tão reticentes em ‘stopar’ um erro?”, questionou. “Definimos essa meta de inflação há três anos e ela não irá se materializar. Por que estamos perseguindo um objetivo inalcançável?”.

Segundo o gestor, o custo de entregar uma meta nesse patamar (3,5%) é muito elevado.

“O problema no debate sobre meta de inflação é não ter confiança na execução fiscal proposta pelo [ministro Fernando] Haddad. Tem que separar as discussões – a da meta de inflação, por exemplo, é que ela está errada. Não faz sentido nenhum perseguir uma meta de 3% e trabalhar com juro real de 8%”, afirmou.

O gestor da JGP, André Jakurski, reiterou a fala de Xavier sobre o erro na meta e avaliou que “o temor do mercado com relação à discussão recai sobre uma opção de válvula de escape, sem meta para o crescimento das despesas”, destaca a reportagem. No entanto, Jakurski trouxe uma alternativa, e defendeu que “é preciso primeiro definir uma nova meta de inflação, para ver como vai funcionar, e depois resolver a PEC da reforma tributária, que pode ficar para o segundo semestre ou para 2024”, disse.

Já Stuhlberger, da Verde Asset, defendeu a criação de um arcabouço fiscal. “Buscar uma meta irrealista não é algo bom para o Brasil no momento atual, mas é preciso um arcabouço fiscal crível para isso”.

