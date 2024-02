Turismo internacional bate recorde e injeta R$ 34,5 bilhões na economia brasileira em 2023

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os turistas internacionais deixaram um marco histórico na economia brasileira em 2023, injetando um recorde de R$ 34,5 bilhões, equivalente a US$ 6,9 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (5). A cifra representa um aumento de 1,5% em relação à arrecadação mais alta registrada em 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo, totalizando US$ 6,8 bilhões.

A superação das expectativas foi notável, considerando que a meta estabelecida no Plano Nacional de Turismo para 2023 era um aumento de 8,58% na receita do turismo internacional. O resultado final, no entanto, revelou um crescimento anual de 41%, destacando o impacto positivo do setor na economia brasileira.

continua após o anúncio

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, atribuiu esse resultado ao esforço do governo Lula. “Esse resultado histórico é fruto do trabalho realizado pelo governo Lula, que reconectou o Brasil com o mundo após 4 anos de isolamento internacional. O presidente sempre afirma que o Brasil da democracia, da diversidade, da sustentabilidade e do respeito voltou. O mundo entendeu o recado e está abraçando nosso país. Estamos muito orgulhosos de sermos parte dessa história e poder fazer com que o turismo gere emprego, renda e melhore a vida dos brasileiros”, afirmou.

O ano de 2023 foi marcado pela retomada do turismo internacional, equiparando-se ao período pré-pandêmico, com aproximadamente 6 milhões de visitantes. Esse número superou em 3% a estimativa da Organização Mundial do Turismo (OMT) e representa 93% das entradas de 2019, último ano antes da pandemia, segundo dados da Gerência de Dados da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal.

continua após o anúncio

No ranking de países emissores de turistas para o Brasil em 2023, a Argentina liderou com 1,9 milhão de visitantes (32% do total), seguida pelos Estados Unidos, Chile, Paraguai e Uruguai. A França, Portugal, Alemanha, Reino Unido e Itália completam o Top 10.

O aumento na conectividade, com um aumento de mais de 40% na oferta de voos em relação a 2022, foi apontado como um dos fatores-chave para esse recorde. Em 2023, a quantidade de voos ofertados pelas companhias aéreas foi de 64,8 mil, contribuindo para uma retomada expressiva no número de assentos, alcançando 12,9 milhões. Esse desempenho, equivalente a 89,16% da oferta de 2019, evidencia a relevância da via aérea como principal meio de chegada de turistas internacionais ao Brasil.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: