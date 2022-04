Twitter adota cláusula polêmica para evitar compra por Elon Musk

Empresa tenta evitar ser vendida para o empresário mais rico do mundo edit

Reuters - O Twitter Inc adotou na sexta-feira um plano de direitos dos acionistas de duração limitada para se proteger da oferta de aquisição em dinheiro de 43 bilhões de dólares do empresário bilionário Elon Musk.

Musk fez a oferta na quarta-feira em uma carta ao conselho do Twitter - a plataforma de microblog que se tornou um meio global de comunicação para indivíduos e líderes mundiais - e foi divulgada em um documento regulatório na quinta-feira.

Após sua palestra no TED na quinta-feira, Musk sugeriu a possibilidade de uma oferta hostil na qual ele contornaria o conselho do Twitter e faria a oferta diretamente aos seus acionistas, twittando: “Seria totalmente indefensável não colocar essa oferta no voto dos acionistas. "

De acordo com o plano, também conhecido como estratégia de 'pílula venenosa' para resistir a uma oferta de um potencial comprador, os direitos se tornarão exercíveis se alguém adquirir a propriedade de 15% ou mais das ações ordinárias em circulação do Twitter em uma transação não aprovada pelo Conselho.

O plano de direitos expirará em 14 de abril de 2023, disse o Twitter.

