Ucraniana Antonov sonda o Brasil para produzir aviões

247 - A Antonov, uma gigante ucraniana do setor de aviação, é um ícone para os amantes da aviação com seus aviões de grande porte, como o AN 225, a maior aeronave do mundo. Fundada após a Segunda Guerra Mundial sob o regime da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), uma empresa estatal é alvo de ataques do inimigo em meio à guerra que se estende há 14 meses no leste europeu.

Em um esforço para salvar a empresa, os ucranianos estão buscando novas oportunidades de negócios, e um dos destinos desejados é o Brasil, que é governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Representantes da Antonov se reuniram recentemente com Lucas Ferraz, secretário de Negócios Internacionais do Governo de São Paulo, para discutir o interesse da empresa no Brasil. O plano seria investir US$ 50 bilhões em cinco anos para construir uma fábrica de 70 mil metros quadrados e produzir aeronaves comerciais.

No entanto, um embaraço diplomático surgiu quando o presidente Lula gerou uma polêmica ao nivelar a Rússia e a Ucrânia no conflito bélico em sua recente viagem pela Ásia e Europa. Enquanto o governo de São Paulo estava considerando a proposta de Antonov, Lula usou um tom que pesou na comunidade internacional ao falar sobre a situação da Ucrânia. Embora ele tenha defendido um plano de paz para a região, sua linguagem foi mal recebida.

Apesar desse contratempo, a empresa ucraniana está ansiosa para oficializar uma possível aproximação do Brasil e planejando uma nova reunião virtual com executivos na Ucrânia para discutir detalhes do plano de negócios da empresa para o Estado.

