UE impõe 4.º pacote de sanções contra a Rússia e inclui banimento de importação de produtos de aço e ferro

Sputnik Brasil - Nesta terça-feira, 15, a União Europeia (UE) apresentou um novo pacote de sanções contra a Rússia devido à operação militar especial russa na Ucrânia, de acordo com um documento publicado no Diário Oficial do bloco europeu. As novas medidas restritivas incluem o banimento da importação de determinados produtos de aço e ferro.

"É proibido: (a) importar, direta ou indiretamente, os produtos siderúrgicos enumerados no anexo XVII para a União [Europeia] se: (i) forem originários da Rússia; ou (ii) tiverem sido exportados da Rússia", diz o documento.

As sanções também listam medidas contra o bilionário russo Roman Abramovich, o CEO da Rosoboronexport, Aleksandr Mikheev e diversos outros empresários.

A UE também proibiu a exportação de carros com valor acima de 50 mil euros para a Rússia, assim como diversos bens de luxo.

O bloco europeu introduziu ainda uma série de restrições contra o setor de energia da Rússia, incluindo a proibição de empresas da UE de realizar acordos com as empresas russas Rosneft, Transneft, Gazprom Neft e Kamaz.

