UE se torna mais favorável a destravar acordo comercial paralisado com Mercosul

ESTOCOLMO (Reuters) - A União Europeia está mais favorável à ideia de concluir um grande acordo de livre comércio com o Brasil e os demais países do Mercosul, com "progresso decisivo" possível até julho, disse o ministro do Comércio da Suécia, uma autoridade sênior da UE, nesta sexta-feira.

A UE e o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, concluíram as negociações em 2019, mas o acordo está suspenso devido a preocupações, principalmente da França, sobre o desmatamento na Amazônia e o compromisso do governo brasileiro com ações de combate às mudanças climáticas.

>>> MRE português: acordo Mercosul-UE acontecerá 'muito em breve' porque Europa tem 'pressa geopolítica'

A Comissão Europeia propôs que o Mercosul aceitasse compromissos claros de sustentabilidade, sobre os quais o vice-presidente do órgão europeu, Valdis Dombrovskis, disse que já estava consultando os membros e parlamentares da UE e os países do Mercosul.

"Vemos a próxima cúpula entre a UE e a América Latina em julho como um importante ponto de referência, quando deveremos ter um progresso decisivo nisso", disse ele após uma reunião de ministros de comércio do bloco europeu em Estocolmo.

Johan Forssell, ministro do Comércio da Suécia, que ocupa a presidência rotativa da UE, expressou esperança de que o processo possa ser concluído nos próximos meses.

"Acho que há apoio genuíno para seguir nessa direção", disse ele em entrevista coletiva. "Claro que existem preocupações, detalhes e aspectos técnicos, mas acredito que estamos indo na direção certa."

Embora a Alemanha pressione por uma conclusão rápida, a França diz esperar para ver o progresso no Brasil, depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu reformar a política climática do país.

