Um dia após anunciar pacote de medidas, Haddad tem reunião com empresários

247 - Um dia após anunciar um pacote de medidas de R$ 242,7 bilhões para reverter o rombo deixado por Jair Bolsonaro (PL) nas contas públicas do país , o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com grandes empresários da Faria Lima nesta sexta-feira (13). A informação é do colunista Lauro Jardim.

O encontro ocorre desde as 10h e tem a presença de nomes como Joaquim Levy (Banco Safra), Bruno Funchal (Bradesco), Mansueto Almeida (BTG) "e mais alguns poucos".

O colunista destaca que os três nomes citados possuem em comum o fato de já terem trabalhado em governos e, portanto, sabem das dificuldades de ser governo.

