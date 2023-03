Um dia após Lula alertar para fiscalização do Bolsa Família, governo exclui 400 mil beneficiários irregulares

Apoie o 247

ICL

247 - O governo federal informou nesta sexta-feira (3) a exclusão de 400 mil beneficiários irregulares do Bolsa Família em março após uma das etapas iniciais do pente-fino nas inscrições de famílias unipessoais (de uma pessoa só), de acordo com o jornal O Globo.

"Já saíram do programa em março cerca de 400 mil pessoas registradas com cadastros unipessoais. Essas saem em março não porque são unipessoais, mas porque estão acima do critério de renda admitido pelo programa", afirmou Letícia Bartholo, secretária de avaliação de gestão da informação e do Cadastro Único do ministério.

Os dados das 4,98 milhões de famílias unipessoais identificadas no CadÚnico serão investigados ao longo do ano, a partir de março, sendo que novos bloqueios por irregularidades ocorrerão a partir de maio. A revisão atual teve como foco 1,5 milhão de beneficiários.

>>> Lula lança Novo Bolsa Família, com valor mínimo de R$ 600: 'um programa da sociedade brasileira'

A verificação do CadÚnico trabalha com os critérios de renda e composição familiar. A renda é averiguada a partir do cruzamento de dados com outras bases do governo, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). A verificação da composição familiar, por sua vez, será feita pelos municípios.

Durante a cerimônia de lançamento do Novo Bolsa Família ocorrida nesta quinta-feira (2), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado aos infratores que não se enquadram nos requisitos do programa e burlam as regras para receber o benefício .

"Se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza", alertou Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.