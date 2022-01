"Um governo progressista não deve deixar o outro lado escalar o seu time", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

O economista afirmou que nem mesmo o mais primoroso programa econômico resistiria à indicação de figuras com “inclinações neoliberais”. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, em entrevista à TV 247, afirmou ser absolutamente necessário para um eventual governo Lula não permitir que os rumos da economia sejam ditados por figuras com “inclinações neoliberais”. Por mais primoroso que seja um programa de governo, de nada este adiantaria se o “outro lado escala o time”, avaliou.

“Um programa de governo não é suficiente. É importante ter diretrizes, mas quem está conduzindo é o que realmente importa. Com certeza todos os economistas do PT vão fazer um belo documento, mas se depois o comando da economia ficar nas mãos de uma pessoa com inclinações neoliberais, aquele programa será encaminhado para a lata de lixo. O decisivo é não deixar o outro lado escalar o seu time. Esse é o grande erro que não pode ser cometido, que a Dilma cometeu em 2015, o que contribuiu bastante para o declínio e a queda de seu governo”, disse.

“Tenho certeza que o Lula encontrará no campo das pessoas que ele tem confiança aqueles que são capazes de executar o programa que o Brasil anseia, de reconstrução, com justiça social, com combate à fome e à miséria”, completou.

PUBLICIDADE