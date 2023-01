"Um país que não tem responsabilidade fiscal vive a insegurança", diz Alexandre Padilha

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem “a preocupação de combinar responsabilidade sócio-ambiental com responsabilidade fiscal”. “Um país que não tem responsabilidade fiscal vive a insegurança. A gente não quer nem barbárie e nem insegurança”, completou em entrevista à CNN Brasil. Padilha disse, ainda, que o governo Lula irá criar um “conselho político da coalizão”, com todos os partidos que participaram da federação que ajudou a eleger o novo governo.

De acordo com o ministro, o governo está buscando “um ambiente de segurança, de planejamento, de previsibilidade para quem quer investir na economia brasileira” por meio de mecanismos como “a reforma tributária e o novo marco fiscal. São as duas grandes prioridades já para o primeiro semestre na área econômica do nosso país". Ainda segundo ele, outras iniciativas voltadas para criar este ambiente estão sendo adotadas e devem ser colocadas em prática o quanto antes.

"Primeiro, os projetos, duas grandes MPs que nós já colocamos, que envolvem a questão social. Temos uma Medida Provisória que envolve o aumento dos recursos para o Bolsa Família, R$ 150 para cada criança, diretriz do programa, uma agenda social muito importante. Os decretos de reestruturação da política ambiental são prioridade absoluta".

Nesta linha, Padilha disse que o governo Lula pretende “criar um conselho político da coalizão, inclusive foi algo que eu coordenei quando fui ministro de Relações Institucionais do presidente Lula no final do seu segundo governo, que vai ter ali o presidente do partido, o líder da Câmara e o líder do Senado. Os partidos que indicaram quadros para o ministério serão convidados. Tem alguns partidos que não indicaram quadros para algum ministério mas que estão indicando membros para o segundo passo da montagem de governo. Vamos convidar também”.

“Será um debate permanente. A cada debate importante nós vamos lá apresentar antes para os partidos, ter uma frequência mensal com o presidente Lula. É assim que a gente vai consolidar uma governabilidade, seja no Congresso, seja na relação com os governos estaduais e municipais. A importância da governabilidade é enfrentar o problema da fome, reconstruir as estruturas de preservação ambiental, enfrentar o problema da defasagem da aprendizagem no Brasil hoje, as filas da saúde e criar um ambiente no país de tranquilidade, segurança e previsibilidade para quem quer investir no Brasil", ressaltou.

