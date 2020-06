Um terço das famílias das classes A e B solicitou o auxílio emergencial e 69% conseguiram, diz pesquisa

247 - Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva aponta que um terço das famílias pertencentes às classes A e B solicitou o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 e que 69% dos pedidos foram atendidos. Segundo o levantamento, divulgado pelo jornal Valor Econômico, 3,89 milhões de famílias mais ricas possuem ao menos um integrante recebendo o auxílio.

“O argumento, em geral, é algo do tipo: ‘Sempre paguei impostos e nunca tive nada em troca do governo’. Ou ainda que ‘a crise está difícil para todo mundo’. São pessoas que realmente acham que têm o direito ao benefício por esses fatores. Não existe um sentimento de que estão cometendo fraude”, disse o fundador e presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.

O auxílio emergencial foi criado para auxiliar os trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados que não recebem o seguro-desemprego durante a pandemia os critérios para o recebimento do benefício estabelecem que a renda per capita não pode ser acima de R$ 522,50 mensais ou uma renda familiar de até R$ 3.135 (três salários mínimos).

Estas informações, conforme o levantamento, estariam sendo omitidas no momento do preenchimento do cadastro no site da Caixa. A solicitação do auxílio emergencial mediante o uso de informações falsas, porém, podem ser consideradas crimes de falsidade ideológica e estelionato.

A pesquisa ouviu 2.006 pessoas de 72 cidades do Brasil entre os dias 20 e 25 de mai e possui margem de erro Umde 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.