União Europeia pode restringir direitos da Rússia no FMI

Reuters - Autoridades da União Europeia estão examinando a restrição da influência da Rússia e do acesso a financiamento no Fundo Monetário Internacional após a invasão da Ucrânia, disseram seis autoridades à Reuters.

Esse cenário agora em discussão aumentaria a pressão sobre a economia e o sistema financeiro da Rússia, aprofundando o isolamento internacional de Moscou.

Uma opção em consideração é remover a Rússia inteiramente da instituição que atua como credor de último recurso, disseram autoridades, embora alguns tenham notado que isso seria difícil, se não impossível. "Há uma discussão, mas expulsar a Rússia por completo provavelmente não é realista por causa da quora exigida", disse um alto funcionário da zona do euro, referindo-se ao amplo apoio necessário entre países que incluem a China.

Outras opções que estão sendo examinadas incluem a suspensão dos direitos de voto da Rússia, bem como o bloqueio de seu acesso a uma moeda especial do FMI, os Direitos Especiais de Saque, disseram as autoridades. Um porta-voz do FMI não comentou imediatamente.

As restrições do FMI podem fazer parte de outra rodada de sanções, já que a guerra na Ucrânia entra em sua segunda semana.

A Rússia já foi atingida por um congelamento de seus ativos do banco central, uma proibição do espaço aéreo da UE, do Canadá e dos EUA, a remoção de vários de seus bancos do sistema de pagamentos internacionais SWIFT e sanções a um punhado de magnatas russos.

Os Estados Unidos e a UE agora estão preocupados que Moscou, cortada de grande parte de suas reservas de US$ 630 bilhões, possa ter acesso a US$ 17 bilhões em reservas do FMI que recebeu no ano passado, quando o FMI as impulsionou para combater a pandemia de Covid-19.

No entanto, expulsar totalmente a Rússia do FMI pode não ser legalmente possível, disse outro funcionário. "A leitura legal consensual é que isso não pode ser feito. Mesmo para membros culpados de genocídio não foi feito, porque exigiria prova de uma violação legal do acordo do FMI, por isso é muito improvável", disse um funcionário do FMI à Reuters.

