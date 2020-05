Universidade Candido Mendes pede Recuperação Judicial

247 - A Universidade Candido Mendes, fundada há 118 anos, entrou nesta segunda-feira (11) com pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), após ver seu faturamento cair 30% já em março e a inadimplência chegar a 25%.

A universidade é pioneira no curso de Economia no país há 101 anos. Com a crise, a universidade acumula dívidas de R$ 400 milhões, formadas por demandas civis e trabalhistas.

De acordo com a universidade informa que a Covid-19 prejudicou ainda mais as finanças da instituição que já vinham perdendo fôlego desde o fim de 2014. Em março deste ano, a receita somou R$ 7 milhões, número 30% menor que os R$ 10 milhões do mesmo mês do ano passado. A redução veio acompanhada da queda no número de alunos, que passou de 12 mil no fim de 2019 para os atuais 10 mil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.