Vacina contra Covid-19 traz novos nomes em ranking de mais ricos dos EUA

O imunologista de Harvard Timothy Springer foi uma das três pessoas que entraram no ranking dos 400 mais ricos do mundo elaborado pela revista Forbes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pelo menos três pessoas com participação na corrida pela vacina contra o coronavírus entraram na lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, de acordo com ranking publicado pela revista Forbes.

O presidente da Moderna, Noubar Afeyan, um dos fundadores da empresa, o integrante da diretoria Robert Langer, e um dos primeiros investidores da instituição, Timothy Springer, imunologista de Harvard (EUA). Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Para o seu ranking, a Forbes estimou a fortuna de Springer em US$ 5,9 bilhões para Springer, de Afeyan em US$ 5 bilhões aproximadamente e de Langer, US$ 4,9 bilhões.

PUBLICIDADE

Mais de 152 milhões de pessoas nos EUA receberam vacinas da Moderna desde que a vacina recebeu sua primeira autorização no ano passado.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE