"Vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes", diz Mourão sobre mudança no comando da Petrobrás

Declaração do vice-presidente foi feita após o economista Adriano Pires ter o nome confirmado para dirigir a estatal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse não acreditar que a mudança no comando da Petrobrás, determinada por Jair Bolsonaro após a estatal promover um mega-aumento no preço dos combustíveis no início de março, diante da alta nos preços dos combustíveis, irá impactar a atual política de preços da estatal.

"Esse novo presidente da Petrobrás aí que vai ser nomeado, o Adriano Pires, se você ler tudo o que ele escreve, vai continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não vai mudar né”, disse Mourão, de acordo com o G1.

A mudança na presidência da Petrobrás aconteceu na segunda-feira (28), quando Jair Bolsonaro demitiu o general Joaquim Silva e Luna e indicou o economista Adriano Pires para o cargo. Pires já defendeu a privatização da companhia. A mudança, porém, precisa ser confirmada pela assembleia-geral dos acionistas da estatal que deverá ser realizada no dia 13 de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE