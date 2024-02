Vale assina acordo definitivo para desinvestimento na PT Vale Indonésia

Apoie o 247

(Reuters) - A Vale informou nesta segunda-feira que a Vale Canada, a estatal de mineração da Indonésia MIND ID e japonesa Sumitomo Metal Mining assinaram um acordo definitivo sobre a venda de uma participação de 14% na mineradora de níquel Vale Indonesia.

A Vale Canada receberá aproximadamente 160 milhões de dólares em dinheiro após o fechamento da transação, o que deve acontecer antes do final de 2024, após o cumprimento das condições habituais de fechamento, disse a empresa em comunicado.

O desinvestimento é uma condição fundamental para a extensão da permissão de mineração da Vale Indonesia para além de 2025, já que investidores estrangeiros na Indonésia são obrigados a transferir 51% de suas participações combinadas para compradores locais após um determinado período de operação.

Em novembro, a Vale Canada e a Sumitomo assinaram um acordo inicial para vender as ações à MIND ID. Após a conclusão, a MIND ID se tornará a maior acionista da Vale Indonésia, com sua participação aumentando de 20% para 34%.

A Vale Canada deterá 33,9% e a Sumitomo 11,5%, ante fatias anteriores de 43,79% e 15,03%, respectivamente. Aproximadamente 20,6% continuarão a ser negociados publicamente na Bolsa de Valores da Indonésia.

