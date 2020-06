Vale faz acordo de US$ 25 mi em NY para encerrar ação sobre tragédia da Samarco em Mariana

Em 2015, rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, matou 19 pessoas e afetou o rio Doce. Tragédia foi apontada na época como o maior desastre ambiental da história do Brasil edit

Reuters - A mineradora Vale informou que obteve aprovação final para acordo proposto após ação coletiva movida por investidores contra a companhia nos Estados Unidos na sequência do rompimento de uma barragem da Samarco em Mariana (MG) em 2015.

Á Vale, que é sócia da Samarco em conjunto com a anglo-australiana BHP, disse em comunicado na noite de quarta-feira que o acordo foi aprovado pelo Distrito Sul de Nova York e estabelecido no valor total de 25 milhões de dólares.

A companhia havia anunciado em fevereiro um pré-acerto com os acionistas estrangeiros, acusaram a empresa no processo de omitir ou ocultar informações sobre suas políticas de riscos e procedimentos de segurança, o que segundo eles teria levado a prejuízos com o desastre da Samarco.

O rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, matou 19 pessoas e afetou fortemente o rio Doce, em incidente que foi apontado na época como o maior desastre ambiental da história do Brasil.

“Em breve, o Tribunal proferirá sentença e ordenará o encerramento do caso, que não poderá ser objeto de recursos e, portanto, é final e vinculativo para os membros de classe que aderiram ao acordo nesta ação coletiva”, disse a Vale no comunicado.

Por Luciano Costa

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.