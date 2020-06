Vale fecha acordo e vai pagar R$ 124 milhões a investidores nos EUA

247 - A Vale firmou um acordo e terá de pagar US$ 25 milhões (R$ 124 milhões) a investidores que processaram a empresa nos Estados Unidos. A acusação que pesa sobre a companhia é de ter escondido informações sobre a barragem em Mariana, que se rompeu em 2015. Com informações de Monitor do Mercado.

Os investidores alegam que pela omissão de dados das políticas de riscos e procedimentos de segurança, a Vale não agiu com transparência.

Com o acordo selado, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York irá determinar o encerramento do caso, “que não poderá ser objeto de recursos”.

