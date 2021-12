Vale-gás de R$ 52 começa a ser pago neste mês. Saiba quem tem direito

Apoie o 247

247 com Metrópoles - Jair Bolsonaro regulamentou nessa quinta-feira (2) o Programa Auxílio-Gás dos Brasileiros. O chamado vale-gás começará a ser pago ainda neste mês, segundo o governo federal.

Pelos cálculos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com base no último semestre, o valor do benefício será de R$ 52. Segundo o levantamento, o botijão de gás custa em média R$ 102,46. A estimativa é que o preço do insumo suba para R$ 112,48 em 2022.

Serão contemplados pelo programa os grupos familiares que se inscreveram no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, além das famílias com integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O dinheiro será depositado a cada dois meses.

As mulheres chefes de família têm prioridade para receber o benefício, assim como as mulheres vítimas de violência.

Além das regras citadas, o pagamento obedecerá à seguinte ordem de critérios, sucessivamente, para famílias que:

Tenham atualizado os dados do CadÚnico nos últimos 24 meses; Com a menor renda per capita; Com maior quantidade de membros; Que recebam o Auxílio Brasil; e Com cadastro qualificado pelo gestor, por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

