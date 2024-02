Vale realiza assembleia nesta sexta-feira e decide se mantém ou não o presidente no cargo

Eduardo Bartolomeo enfrenta resistência da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que manifestou interesse em substituí-lo; Lula quer Mantega edit

247 – Os acionistas da Vale estão considerando adiar a decisão sobre a sucessão na empresa, buscando mais tempo após a controvérsia gerada pela tentativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de indicar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para a presidência. Uma reunião extraordinária do conselho de administração está agendada para esta sexta-feira, 2, com o objetivo de avaliar se o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, permanece no cargo. A expectativa é que não haja uma decisão definitiva, prolongando o debate sobre a sucessão até maio, quando o mandato de Bartolomeo termina, aponta reportagem do Estado de S. Paulo.

Bartolomeo enfrenta resistência da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que manifestou interesse em substituí-lo. Há uma preocupação entre alguns acionistas em evitar que a mudança de liderança na Vale seja interpretada como uma derrota para Lula ou o governo, dada a importância estratégica da empresa no cenário econômico nacional. Neste contexto, o nome de Luiz Henrique Guimarães, ex-presidente da Cosan e membro do conselho da Vale, ressurgiu como uma possibilidade relevante na disputa pela sucessão.

Diante das diversas opções em análise, incluindo a proposta de um mandato mais curto para Bartolomeo ou sua inclusão em uma lista tríplice para a sucessão, o conselho busca ganhar tempo para avaliar todas as variáveis.

