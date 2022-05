Valorização do real terá efeito benigno na inflação, diz diretor do BC

"O choque da invasão da Ucrânia bagunçou um pouco, foi muito agudo e mascarou esse efeito benigno do câmbio", disse Bruno Serra, diretor de política monetária do Banco Central edit

247 - A valorização do real terá um efeito benigno na inflação, afirmou o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra.

Em 2022, o real é a segunda moeda que mais se valorizou entre as 31 moedas principais acompanhadas pela Bloomberg, atrás apenas do rublo russo. No acumulado em 12 meses até abril, a inflação ficou em 12,13%, maior nível desde outubro de 2003.

"Daqui uns três ou quatro meses, assim espero, a gente vai olhar para o Brasil revertendo o choque do câmbio, o câmbio passando a performar mais. Essa valorização é recente e vai começar a bater [na inflação] nos próximos meses", afirmou Serra, em evento promovido pela Kinea Investimentos, gestora de recursos controlada pelo Itaú Unibanco, segundo a Folha de S. Paulo.

Ele ainda destacou que no próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), em junho, o BC está 100% focado na inflação de 2023.

