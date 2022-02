"Vamos 'abrasileirar' o preço da gasolina", garante Lula

O ex-presidente ainda fez duras críticas à intenção do governo Bolsonaro de privatizar a Eletrobrás: "vão deixar o povo no escuro" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta quinta-feira (17) à Rádio Progresso, de Cariri, no Ceará, voltou a garantir que, se voltar à Presidência da República, mudará a política de preços da Petrobrás, que vinculou o preço dos combustíveis no Brasil ao dólar, fazendo com que o litro da gasolina, em algumas regiões do país, seja vendido a R$ 8, por exemplo.

"Esses malandros estão destruindo a Petrobrás fatia por fatia", disse Lula.

>>> "Não vou pedir voto ao mercado. Vou pedir ao povo", afirma Lula. "O mercado vai me agradecer"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Na hora que eles privatizaram a BR, o que aconteceu? Apareceram neste país 432 empresas que estão importando gasolina dos Estados Unidos, a preço de dólar, e aí o preço é internacional. E quem paga? O nosso companheiro que tem um caminhão, os pobres que têm um carro. E no final das contas sobra para quem não tem carro nem caminhão, que é o povo que vai ao supermercado comprar as coisas que estão mais caras porque o preço da gasolina, do diesel e do gás entra no preço dos alimentos. Então o povo está pagando gás, diesel e gasolina a preços que jamais poderiam pagar. A gente não deveria estar exportando petróleo cru e importante gasolina. A gente deveria estar exportando gasolina chique para os Estados Unidos, para a Europa", reclamou o petista.

Se dirigindo ao mercado, o ex-presidente mandou um recado: "quero dizer em alto e bom som. Eu sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas eu quero que eles vejam o seguinte: nós vamos 'abrasileirar' o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro porque os investimentos são feitos em reais. A gente vai tirar petróleo, aumentar a capacidade de refino".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula também falou contra a privatização da Eletrobrás, que o governo Jair Bolsonaro (PL) tenta vender abaixo de seu valor real. "Eu estou indignado com o que eles estão fazendo com esse país. Agora mesmo vão querer privatizar a Eletrobrás. Vai aumentar mais a energia elétrica, vão deixar o povo mais no escuro. Os empresários privados não têm preocupação se o povo está vivendo no escuro, se o povo está cozinhando na luz de candieiro. Quem tem que cuidar do povo é o Estado, quem tem que fazer política social é o Estado. Por isso nós fizemos o Luz para Todos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE