"Vamos enfrentar a inflação dos alimentos", diz Edegar Pretto

Por Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual – O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira (6), o nome do deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) para comandar a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Antes pertencente ao ministério da Agricultura, o órgão foi movido para a pasta de Teixeira no novo governo. Ao lado do ministro, em entrevista coletiva logo após sua nomeação, Pretto anunciou que vai agir pela retomada dos estoques reguladores de alimentos.

De acordo com o novo presidente da empresa pública encarregada de assegurar o atendimento de uma das principais necessidades básicas da população, uma das prioridades imediatas da gestão será conter a escalada dos preços dos gêneros alimentícios. O fenômeno é um dos fatores que vem provocando a fome de milhões de brasileiros, sobretudo nos anos de governo de Jair Bolsonaro.

Edegar Pretto reafirmou o compromisso da pasta de apoiar os agricultores familiares, principais responsáveis pela produção de alimentos saudáveis. Para isso, a principal ferramenta será a volta fortalecida do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do estabelecimento de preços mínimos aos produtores.

“Vamos enfrentar a inflação dos alimentos. A Conab realizará ações de abastecimento social com atendimento emergencial, doação e distribuição de cestas básicas, para erradicar novamente a fome no país”, afirmou.

Ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), ele disse que a Conab vai manter as portas abertas da empresa às organizações de agricultores, dos pequenos aos grandes. “Terei diálogo com todos os movimentos sociais do campo, das águas, das florestas, pequenos, médios e grandes . Uma ótima relação. Que ninguém fique para trás”, disse.

Edegar Pretto criticou a gestão anterior por praticamente extinguir os estoques reguladores. “Durante o último governo, essas políticas foram abandonadas e isso contribuiu enormemente para o aumento do preço dos produtos da cesta básica. Portanto, temos que enfrentar a inflação dos alimentos. Nós precisamos dar fim a essa lógica de que boa parte dos trabalhadores brasileiros estão se endividando para comprar comida”, frisou.

Trajetória

Filho de um dos fundadores do MST no Rio Grande do Sul, Edegar é formado em gestão pública e conclui agora o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do estado, da qual foi presidente. Também foi autor de diversos projetos em prol da agricultura familiar no estado. Seu pai, Adão Pretto, foi o primeiro sem-terra a se lançar na política gaúcha, elegendo-se deputado estadual em 1986. Nas eleições seguintes conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em 2022, Edegar se candidatou ao governo do Rio Grande do Sul, ficando em terceiro lugar, com 26,77%, – a apenas 2.441 votos do segundo colocado, Eduardo Leite (MDB-RS), que acabou se reelegendo no segundo turno.

