"Vamos progredindo até chegar aos R$ 5 mil", diz presidente Lula sobre isenção do Imposto de Renda

247 - Anunciados os novos valores do salário mínimo e da isenção do Imposto de Renda, o presidente Lula (PT) afirmou pelo Twitter na tarde desta quinta-feira (16) que o objetivo é, no futuro, isentar de tributação na renda todos aqueles com remuneração de até R$ 5 mil.

O novo salário mínimo será de R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Atualmente, é de R$ 1.302. Lula anunciou também que seu governo retomará a política de reajuste salarial com ganhos reais, acima da inflação, levando em consideração também o PIB (Produto Interno Bruto): "é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia".

A nova isenção de imposto de Renda beneficiará quem recebe até dois salários mínimos, R$ 2.640, portanto. Todavia, de acordo com Lula, o objetivo é chegar à isenção para quem ganha até R$ 5 mil, o que é um compromisso do presidente. "Vamos ir progredindo até chegar aos R$ 5 mil. Quando a gente vai discutir Imposto de Renda, a gente percebe que quem ganha R$ 6 mil paga mais proporcionalmente do que quem recebe mais", criticou.

February 16, 2023

