"Vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem", diz Tebet

Reuters - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira que o arcabouço fiscal vem ao encontro do anseio do governo de zerar o déficit público, mas ela frisou que não pode ainda falar sobre futuros superávits nas contas.

"Eu paro no zerar o déficit, porque se nós vamos ter superávit ou não essa é uma outra discussão, eu não posso falar, não posso abrir", disse a ministra durante evento da consultoria Arko Advice.

"O arcabouço fiscal vem ao encontro desse nosso anseio, porque ele trata não só pelo lado das receitas, mas também pelo lado das despesas, de olho na estabilização da relação dívida/PIB", explicou. "Nós vamos zerar o déficit fiscal já a partir do final do ano que vem", acrescentou.

Ela brincou que teria assinado uma cláusula de confidencialidade nas discussões sobre o arcabouço fiscal, que ainda não foi anunciado publicamente pelo governo, que preveria como multa um ano do salário de ministra.

Segundo Tebet, o principal desafio do seu ministério é o planejamento, em que o país não tem tradição, e não zerar o déficit fiscal.

