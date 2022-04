Veja como saber se vale mais a pena abastecer com etanol ou gasolina

A vantagem do álcool é calculada levando em consideração que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina edit

247 - Enquanto os preços de combustíveis disparam no Brasil, uma dúvida comum é se vale mais a pena abastecer o veículo com etanol ou com gasolina. A vantagem do álcool é calculada levando em consideração que o biocombustível tem, em média, 70% do poder calorífico da gasolina.

Para saber se o etanol mais é vantajoso ou não, é necessário multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7. Se o resultado for menor que o do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a melhor alternativa. Ou seja, caso o preço do álcool seja inferior a 70% do preço da gasolina, ele vale mais a pena. Se for maior, a gasolina deve ser a melhor opção.

De acordo com o portal G1, entre os 418 municípios do país onde foram coletados dados dos dois combustíveis, em apenas quatro é mais vantajoso abastecer com álcool – todos eles em Goiás (Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Morrinhos e Trindade).

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou que o preço da gasolina disparou nas bombas e chega a ser encontrado a R$ 8,599 o litro.

