Venda de carros tem o pior março em 18 anos

247 - As vendas de veículos novos tiveram o pior mês de março em 18 anos. Foi registrada uma queda de 22,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um total de 146,8 mil automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus vendidos foi comercializado.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a falta de componentes para a produção, aumento de preços e juros altos segue minando a expectativa de recuperação do setor esperada para este ano. No primeiro trimestre foram comercializados 402,6 mil veículos, uma diminuição de 23,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em comparação com o período pré-pandemia, de janeiro a março de 2020, a queda é de 27,8%.

