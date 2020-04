Vendas de veículos caem 80% no Brasil durante a quarentena

Com estoques elevados, montadoras só devem retomar suas atividades em junho edit

247 – "Uma semana antes do paradão, em meados de março, no Brasil se compravam cerca de 11 mil veículos por dia. A média de abril, até dia 20, era de 2.250 veículos por dia, baixa de uns 80%. A queda em relação a abril do ano passado também anda pela casa dos 80%", informa o jornalista Vinícius Torres Freire, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

"Quase nenhuma montadora prevê reiniciar a produção de veículos antes de maio. A retomada da atividade deve ser postergada e lenta mesmo nessas mais otimistas. Várias devem voltar pouco antes do início de junho", escreve ainda o jornalista.

