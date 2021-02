Vendas do varejo despencam 6,1% em dezembro, no pior resultado para o mês em 20 anos

As vendas no varejo brasileiro caíram mais de 6,0% em dezembro na comparação com o mês anterior já considerando o ajuste sazonal, de acordo com o IBGE edit

247 - As vendas no varejo brasileiro caíram 6,1% em dezembro na comparação com o mês anterior já considerando o ajuste sazonal, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior queda para dezembro desde 2000, quando teve início a série histórica da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE.

Em novembro, o setor havia recuado 0,1%. No comércio varejista ampliado, que inclui vendas dos setores de automóveis e material de construção, foi constatada uma queda de 3,7% em relação a novembro. No ano, fechou em queda de 1,5%.

Segundo o jornal O Globo, analistas apontaram que o comércio deve permanecer em baixa por todo o primeiro trimestre por causa da queda do poder de compra da população e da necessidade de vaciná-la para a retomada dos trabalhos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.