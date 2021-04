Vendas no comércio registram maior recuo desde abril de 2020

No primeiro trimestre de 2021, as vendas recuaram 12,5% a igual período de 2020 - a maior queda anual em um primeiro trimestre na série histórica iniciada em 2010 edit

247 - As vendas do varejo em março atingiram novos recordes de queda segundo indicador da Boa Vista, informado pelo Painel da Folha de S.Paulo. O mês de março foi um dos mais rigorosos nas restrições ao funcionamento do varejo.

As vendas no mês passado caíram mais de 16% em relação a fevereiro. Foi a maior queda mensal desde abril do ano passado, o primeiro mês inteiro na pandemia do novo coronavírus.

Ademais, no primeiro trimestre de 2021, as vendas recuaram 12,5% a igual período de 2020 - a maior queda anual em um primeiro trimestre na série histórica iniciada em 2010.

Antes disso, o recorde de maior recuo foi nos primeiros três meses de 2015 (-8,5%), quando a direita fortaleceu ofensiva golpista contra Dilma Rousseff.

