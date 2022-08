Vendas online crescem no Brasil e devem chegar a R$ 264 bi em 2022

Vendas online no Brasil cresceram 28,45% ao longo do ano passado e a expectativa para este ano é de um incremento de 20% edit

247 - Um estudo elaborado pela plataforma de descontos CupomValido, com dados da Statista sobre as vendas no e-commerce no Brasil, aponta que as vendas online no Brasil cresceram 28,45% ao longo do ano passado. A expectativa para este ano é que o crescimento feche com uma alta de 20%, chegando a R$ 264 bilhões.

A taxa de crescimento anual de 20%, é a maior registrada dentre todos os países, e quase duas vezes maior que a média mundial, da ordem de 11,3%. Ainda conforme a pesquisa, o crescimento de compras online no Brasil é alto em função do baixo índice de penetração (porcentagem das pessoas que realizam compras online cotidianamente). No Brasil, somente 49% das pessoas realizaram uma compra online nos últimos 12 meses.

Com relação aos compradores online, em 2021 o número era de 114 milhões de consumidores e a projeção para este ano é que este número chegue a 123 milhões. A expectativa é que o número de consumidores online suba para 138 milhões em 2025, um crescimento de mais de 12%.

A pesquisa apontou, ainda,que os itens de vestuários, eletrônicos, calçados, acessórios, produtos de farmácia e comida, são os itens preferidos dos consumidores online no Brasil.

