Vendas totais da Petrobras ficam estáveis em 2022 com queda na produção de petróleo

(Reuters) - As vendas totais da Petrobras de petróleo, gás e derivados ficaram quase estáveis em 2022 ante o ano anterior, após a empresa registrar uma queda de 3,2% na produção de petróleo e gás no mesmo período, apontou a companhia em seu relatório de produção e vendas nesta quarta-feira.

A petroleira registrou vendas de 3,03 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo, gás e derivados no ano passado, queda de 0,3% ante os 3,04 milhões de bpd registrados em 2021.

Já a produção de petróleo e gás natural somou 2,684 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2022, ante 2,774 milhões de boed no ano anterior, mas acima do centro da meta traçada de 2,6 milhões de boed, que poderia variar ainda em 4% para cima ou para baixo.

A companhia já havia publicado em janeiro seus dados de produção de petróleo e gás em 2022.

As vendas totais no quarto trimestre, por sua vez, alcançaram 3,072 milhões de bpd, alta de 0,6% ante um ano antes e avanço de 6,5% na comparação com o trimestre anterior.

EXPORTAÇÕES

As exportações de petróleo, derivados e outros da Petrobras somaram 714 mil bpd em 2022, recuo de 12% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações apenas de petróleo somaram 513 mil bpd, queda de 10,8% na mesma comparação.

"A exportação líquida de 2022 teve redução de 28% em relação a 2021, principalmente devido à menor exportação de petróleo em função da redução da produção, além da menor exportação de óleo combustível devido ao desinvestimento da RLAM em 2021", disse a Petrobras no relatório.

As exportações de óleo combustível recuaram 8,1% em 2022 ante o ano anterior, para 181 mil bpd.

As exportações de petróleo, derivados e outros no quarto trimestre, por sua vez, foram de 793 mil bpd, alta de 13% ante o mesmo trimestre de 2021 e avanço de 50,2% na comparação com o terceiro trimestre.

A Petrobras também seguiu com o desenvolvimento de mercado de correntes de óleo do pré-sal, de forma a maximizar o valor das exportações, acrescentou. No quarto trimestre, a empresa realizou a primeira exportação do campo de Mero, abrindo um novo mercado com a Tailândia, destacou.

Búzios continua sendo a principal corrente de exportação, respondendo por quase 50% do volume exportado em 2022.

"A cobertura global de mercado permitiu o melhor aproveitamento das arbitragens ao longo do ano, que foi marcado por alta volatilidade e mudança dos fluxos em função da guerra da Ucrânia", disse a empresa.

DIESEL E GASOLINA

A produção de diesel da Petrobras em 2022 caiu 4,9%, para 691 mil bpd, enquanto as vendas do combustível para o mercado interno recuaram 5,8%, para 755 mil bpd, devido à venda da refinaria RLAM, na Bahia, concluída em novembro de 2021.

As vendas de diesel S-10, de baixo teor de enxofre, porém, têm crescido de forma consistente, representando 59% das vendas totais de óleo diesel em 2022, disse a Petrobras. A produção anual deste derivado também bateu recorde no parque de refino da companhia como um todo, de 386 mil bpd.

A produção de gasolina, por sua vez, caiu 5,1% em 2022, ante 2021, para 388 mil bpd, enquanto as vendas no mercado interno recuaram 0,4% na mesma comparação, para 407 mil bpd.

O fator de utilização total (FUT) do parque de refino da companhia foi de 88% em 2022, 5 pontos percentuais acima de 2021.

"Esse FUT representa uma elevada utilização do nosso parque de refino, ainda que tenham sido realizadas paradas programadas relevantes em seis refinarias: REPLAN, REVAP, REDUC, REGAP, REPAR e RPBC", ressaltou a companhia, pontuando que houve manutenções em mais de 2 mil grandes equipamentos, respeitando os requisitos de segurança, meio ambiente e saúde.

No ano passado, os óleos do pré-sal representaram 62% da carga processada no refino, estabelecendo novo recorde em relação ao processamento de 59% em 2021.

"Esses óleos apresentam grande rendimento de derivados de alto valor agregado e possuem baixo teor de enxofre, contribuindo para a redução de emissões", disse a empresa.

